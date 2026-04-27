Autovelox mobili | dove sono piazzati questa settimana 27 aprile - 3 maggio

La Polizia di Stato ha comunicato le aree stradali in cui saranno attivi, durante questa settimana dal 27 aprile al 3 maggio, gli autovelox mobili. Le tratte indicate vengono aggiornate quotidianamente e rappresentano i punti di controllo temporanei utilizzati per verificare la velocità dei veicoli in transito. La lista delle località e degli orari di operatività viene diffusa pubblicamente per informare gli automobilisti.

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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