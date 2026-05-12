Autovelox mobili | dove sono piazzati questa settimana 11-17 maggio

Da modenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha comunicato le strade e gli orari in cui saranno presenti gli autovelox mobili tra l'11 e il 17 maggio. Ogni giorno vengono indicati i tratti stradali sottoposti ai controlli, con l’obiettivo di verificare il rispetto dei limiti di velocità. La diffusione di queste informazioni permette ai conducenti di conoscere le aree di possibile rilevamento della velocità.

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La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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