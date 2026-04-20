Un fine settimana di controlli intensificati sulle strade lombarde, con l’uso di autovelox mobili e verifiche lungo le principali arterie. Le autorità hanno pianificato una serie di posti e orari specifici, in particolare in vista del ponte del 25 aprile. Le pattuglie saranno presenti in diverse zone per monitorare il rispetto dei limiti di velocità e prevenire incidenti, con controlli che si concentreranno soprattutto durante le ore di maggiore traffico.

Milano, 20 aprile 2026 – Si annuncia un weekend particolarmente caldo sulle strade lombarde con il ponte del 25 aprile e, a maggior, ragione il rispetto dei limiti di velocità è ancor più fondamentale: il 10 per cento degli incidenti stradali infatti è causato dall’ eccesso di velocità, molti meno di quelli da “distrazione” ma l’ effetto è devastante visto è responsabile di 3 morti su 10 sulle nostre strade. Rispettare i limiti di velocità, quindi, non è solo un obbligo da codice della strada con conseguenti possibili multe o multoni con tanto di taglio punti o ritiro delle patente ma soprattutto vuol dire non mettere a rischio la vostra e l’altrui vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autovelox mobili in Lombardia e il ponte del 25 aprile, raffica di controlli: ecco dove e quando

Notizie correlate

Autovelox mobili in Lombardia, controlli della velocità sino a domenica 1 marzo. Ecco dove e quandoMilano, 23 febbraio 2026 – Per chi guida primi giorni della settimana a rischio nebbia in Lombardia poi attenzione annunciate dalle previsioni meteo...

Autovelox mobili in Lombardia, controlli della velocità. Ecco dove e quando sono sino a domenica 8 marzoMilano, 3 marzo 2026 – Superare i limiti di velocità comporta multe o multoni con tanto di taglio punti o ritiro delle patente ma soprattutto mette a...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia; Sulle nostre Statali si attivano gli autovelox: il calendario dei controlli; Multe a Milano, nel 2025 incassati 178 milioni: la città è prima in Italia (e ogni cittadino paga 130 euro); Bergamo terza città di Lombardia per incassi da multe: nel 2025 sanzioni per 8,4 milioni di euro.

Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove sono da oggi a domenica 12 aprileI limiti su strade e autostrade, le multe e la perdita dei punti patente. Sanzioni degli autovelox fissi quando e come sono contestabili: le nuove norme ... ilgiorno.it

Lombardia, la mappa degli autovelox mobili: ecco dove sarannoLa polizia stradale ha comunicato le strade che saranno soggette a controllo elettronico della velocità mediante autovelox mobili. La misura, applicata in tutta la Lombardia, interesserà i giorni che ... ilgiornale.it

#Autovelox | Elenco delle postazioni mobili da lunedì #13aprile a domenica #19aprile Moderare la #velocità e rispettare i limiti per la nostra #sicurezza e quella degli altri! buff.ly/Uzm4vvn #Luceverde. x.com

Autovelox: addio ricorsi, multe valide anche senza decreto e foto buie La Cassazione blinda le sanzioni: per gli autovelox mobili non serve il decreto prefettizio nel... - facebook.com facebook