Durante il ponte del Primo maggio in Lombardia, le forze dell'ordine programmeranno controlli con autovelox in diverse zone della regione. La previsione di un aumento del traffico ha portato alla pianificazione di verifiche sulla velocità lungo alcune strade principali. Le postazioni saranno posizionate in punti strategici per monitorare il rispetto dei limiti di velocità e garantire la sicurezza stradale durante i giorni di maggiore afflusso.

Milano, 29 aprile 2026 – Ponte del Primo Maggio con il traffico che si annuncia già in aumento, un meteo che fa ben sperare e inevitabilmente, per la sicurezza nostra e altrui, superlavoro e controlli su strade e autostrade per la Polizia di Stato ma anche dei carabinieri ai quali si aggiungono quelli della Polizia Locale e i tutor in autostrada. E tra i comportamenti al volante tra i più sanzionati ci sarà il mancato rispetto dei limiti di velocità con autovelox mobili e fissi pronti a fotografarci mentre schiacciamo troppo il pedale sull’acceleratore. Non ci stancheremo mai di ripete che il rispetto dei limiti di velocità è fondamentale:...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Autovelox in Lombardia, ecco dove saranno i controlli della Polizia durante il ponte del Primo maggio

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