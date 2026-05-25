Automotive Urso convoca il tavolo nazionale al Mimit il 14 luglio

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha convocato il Tavolo nazionale sul settore automotive per il 14 luglio, a Palazzo Piacentini. La riunione si svolgerà in un incontro ufficiale tra rappresentanti delle aziende e delle istituzioni. La data è stata comunicata ufficialmente e l’appuntamento è previsto in mattinata. Nessuna informazione aggiuntiva sui temi specifici trattati durante l’incontro.

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha convocato per martedì 14 luglio, a Palazzo Piacentini, il Tavolo nazionale sul settore automotive. La riunione segue lo sblocco del DPCM che destina al comparto risorse pari a 1 miliardo e 343 milioni di euro, finalizzate al sostegno delle imprese della filiera attraverso investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Risorse che, così come concordato nell’ultimo Cdm, saranno ulteriormente incrementate entro il mese di luglio, già individuate per sopperire a quelle che temporaneamente sono state destinate, per esigenze di bilancio, al decreto-legge contro il caro carburanti e al sostegno dell’autotrasporto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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