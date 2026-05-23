È stato approvato il DPCM ‘Automotive’, che assegna oltre 1,3 miliardi di euro alle imprese della filiera automobilistica. Le risorse sono destinate a investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Il ministro ha annunciato che a luglio arriveranno ulteriori fondi a supporto della transizione industriale.

Via libera al DPCM ‘Automotive’, che indirizza risorse pari a 1 miliardo 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Previsti anche incentivi mirati per la mobilità sostenibile e il rinnovo del parco circolante dei veicoli commerciali. “Una grande spinta alla ricerca e all’innovazione nelle nuove tecnologie della mobilità e quindi agli investimenti produttivi, per affrontare la transizione industriale ed energetica nel momento decisivo in cui le case automobilistiche rivedono i loro piani industriali per rispondere meglio alla sfida del mercato e alla concorrenza asiatica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Industria: sbloccato il DPCM automotive. Urso: “Sostegno alle imprese per investimenti sulla transizione industriale. A luglio nuove risorse”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Nuove risorse alle imprese: "Un segnale di attenzione. Investimenti anche locali""Salvata la fiducia delle imprese", così Andrea Madonna, presidente dell’Unione Industriale Pisana, commenta la notizia dello stanziamento di 1,5...

Sviluppo economico e sostegno agli investimenti: la Giunta regionale approva modifiche a bando STEP e rafforza avvisi Tecnonidi e Nidi con nuove risorseSviluppo economico e sostegno agli investimenti: la Giunta regionale approva modifiche a bando STEP e rafforza avvisi Tecnonidi e Nidi con nuove...

Sbloccato il Dpcm Automotive, Urso Sostegno per la transizione industrialeROMA - Via libera al DPCM Automotive, che indirizza risorse pari a 1 miliardo e 343 milioni di euro destinate al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e ... laprovinciacr.it

Automotive: sbloccato Dpcm per settore, risorse per 1,34 mldMilano, 23 mag. (askanews) – Industria,Via libera al Dpcm automotive, che destina 1,343 miliardi di euro al sostegno delle imprese della filiera per investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innova ... askanews.it