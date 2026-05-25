Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Walter Cagossi Responsabile Marketing di Gruppo Ambrosi
Durante l’Automotive Dealer Day 2026, il responsabile marketing di un gruppo di distribuzione ha parlato di come il settore stia evolvendo. Ha sottolineato l’importanza di innovazione e digitalizzazione, evidenziando anche un cambio di focus nelle strategie di comunicazione, sempre più rivolte al cliente. L’evento ha riunito professionisti del settore per discutere di queste tendenze e di come adattarsi ai cambiamenti.
Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Talk show: IL MERCATO AD UN PUNTO DI SVOLTA. TRA SFIDE, IDEOLOGIA GREEN E SCADENZE IMMINENTI
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