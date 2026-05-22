Automotive Dealer Day 2026 | il punto di vista di Fabio Campanile Responsabile Marketing di Fratelli Giacomel
Durante l’Automotive Dealer Day 2026, è stato presentato il punto di vista di Fabio Campanile, Responsabile Marketing di Fratelli Giacomel. L’evento ha riunito professionisti del settore per discutere di come le aziende automobilistiche stiano affrontando le sfide legate all’innovazione e alla digitalizzazione. Sono state affrontate anche le strategie di comunicazione rivolte al cliente, con l’obiettivo di adattarsi ai cambiamenti del mercato e alle nuove esigenze dei consumatori.
Un’occasione di confronto dedicata all’evoluzione del settore automotive, tra innovazione, digitalizzazione e strategie di comunicazione sempre più orientate al cliente. Ecco i temi principali e gli approfondimenti emersi dalle nostre interviste. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Talk show: IL MERCATO AD UN PUNTO DI SVOLTA. TRA SFIDE, IDEOLOGIA GREEN E SCADENZE IMMINENTI
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