Alle 5,20 di questa mattina, un autobus ha preso fuoco sulla FiPiLi, nel comune di Lastra a Signa, in direzione Livorno. I vigili del fuoco di Firenze Ovest sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme. L’incidente si è verificato sul tratto della strada di grande comunicazione, causando paura tra gli automobilisti che transitavano in quel momento. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause dell’incendio.

LASTRA A SIGNA – I vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti alle 5,20 nel comune di Lastra a Signa sul tratto della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Livorno, per l’incendio di un autobus. Sul posto hanno operato una squadra e un’autobotte in supporto per lo spegnimento di un pullman privo di persone a bordo al momento dell’evento. Il conducente si è accorto in tempo dell’episodio ed è rimasto illeso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Autobus in fiamme: paura all’alba sulla FiPiLi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Autobus in fiamme sulla Fi-Pi-Li, paura all'albaAlle 5:20 di questa mattina, un autobus è andato a fuoco sulla Fi-Pi-Li in direzione Livorno, nel Comune di Lastra a Signa.

Leggi anche: Autobus in fiamme all’alba lungo la FiPiLi, arrivano i vigili del fuoco

Temi più discussi: Fipili: paura per bus in fiamme a Lastra a Signa. Autista salvo; Bus in fiamme all’alba sulla Fi-Pi-Li: paura e traffico in tilt; Paura nella notte: fiamme in un’abitazione. Salvato un uomo con il suo cane e il suo gatto; Autobus in fiamme scon ull'autostrada A14: conducente in salvo, traffico interrotto. Ecco in che tratto.

Fipili: paura per bus in fiamme a Lastra a Signa. Autista salvoFIRENZE – I vigili del fuoco sono intervenuti stamattina, 25 maggio 2026, alle ore 05:20 nel comune di Lastra a Signa sulla Fipili, in direzione Livorno, per l’incendio di un autobus. Sul posto hanno ... firenzepost.it

Autobus in fiamme all’alba lungo la FiPiLi, arrivano i vigili del fuocoLastra a Signa, 25 maggio 2026 – Momenti di paura nelle prime ore di oggi, 25 maggio, lungo la FiPiLi, dove un autobus è andato fuoco mentre percorreva il tratto in direzione Livorno. L’allarme è ... lanazione.it