Un autobus ha preso fuoco all’alba lungo la FiPiLi in direzione Livorno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Non si registrano feriti o altre persone coinvolte. La strada è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di spegnimento e i rilievi. La circolazione è ripresa dopo alcune ore. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Lastra a Signa, 25 maggio 2026 – Momenti di paura nelle prime ore di oggi, 25 maggio, lungo la FiPiLi, dove un autobus è andato fuoco mentre percorreva il tratto in direzione Livorno. L’allarme è scattato intorno alle 5.20 nel comune di Lastra a Signa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, con una squadra operativa e un’autobotte di supporto. Le operazioni di spegnimento hanno riguardato il pullman che, al momento dell’incendio, risultava privo di passeggeri a bordo. Il conducente del mezzo è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite. I Vigili del fuoco hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autobus in fiamme all’alba lungo la FiPiLi, arrivano i vigili del fuoco

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