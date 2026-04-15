Furgone in fiamme a Campi Bisenzio | arrivano i vigili del fuoco

Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 2:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Paradiso, a Campi Bisenzio, per un incendio che ha coinvolto un furgone. L’intervento è stato condotto dal distaccamento di Calenzano, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Non sono state segnalate persone coinvolte o danni ad altre proprietà.

Sul posto una squadra ha effettuato lo spegnimento, indagano le forze dell'ordine. Nessun ferito nell'episodio notturno CAMPI BISENZIO – I vigili del fuoco del distaccamento di Calenzano, sono intervenuti intorno alle 2,15 in via del Paradiso nel comune di Campi Bisenzio per l’incendio di un furgone. Sul posto una squadra ha effettuato lo spegnimento. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte, ma sul posto, per indagare sull’episodio, sono arrivate le forze dell’ordine. In migliaia alla fiaccolata per Giacomo Bongiorni. La cugina in lacrime: “Da qui deve iniziare qualcosa” Omicidio Bongiorni, conferito l’incarico medico-legale. Giovedì l’udienza di convalida per il 17enne fermato Stretta regionale contro i Pfas: indagini a tappeto su cartiere, tessile e concerie.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Furgone in fiamme a Campi Bisenzio: arrivano i vigili del fuoco Leggi anche: Furgone in fiamme nei pressi del casello autostradale, arrivano i Vigili del fuoco Furgone in fiamme mentre è in marcia: vigili del fuoco intervengono a BregnanoMomenti di apprensione questa sera a Bregnano, dove un furgone ha preso fuoco mentre si trovava in transito lungo via San Rocco. Temi più discussi: Campi Bisenzio, furgone in fiamme nella notte; Furgone avvolto dalle fiamme a Campi Bisenzio; Furgone incendiato nella notte. Campi Bisenzio, furgone in fiamme nella notteFurgone in fiamme nella notte a Campi Bisenzio. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 2:15 nel comune di Campi Bisenzio in Via del Paradiso, per l'incendio di un furgone . 055firenze.it Furgone in fiamme a Campi Bisenzio: arrivano i vigili del fuocoCAMPI BISENZIO - I vigili del fuoco del distaccamento di Calenzano, sono intervenuti intorno alle 2,15 in via del Paradiso nel comune di Campi Bisenzio per l'incendio di un furgone. Sul posto una squa ... msn.com Sei Di Campi Bisenzio Se... - facebook.com facebook