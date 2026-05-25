Autobus fermato dalla polizia locale | l’autista era senza abilitazione CQC

Durante i controlli del fine settimana, la polizia locale di Como ha fermato un autobus. L’autista non aveva la Carta di qualificazione del conducente (CQC), documento obbligatorio per condurre determinati veicoli. Nessun altro dettaglio riguardo a eventuali sanzioni o conseguenze è stato comunicato.

Un autobus è stato fermato dalla polizia locale di Como durante i controlli effettuati nel fine settimana e il conducente è risultato privo della Carta di qualificazione del conducente, la cosiddetta CQC. Si tratta dell’abilitazione obbligatoria per chi guida veicoli destinati al trasporto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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