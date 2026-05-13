Macchinista di treni acquista cocaina ma viene scoperto dalla polizia locale | abilitazione ritirata
Un macchinista di treni è stato scoperto dalla polizia locale mentre acquistava cocaina. L'operazione si è svolta a Castano Primo, in provincia di Milano, il 13 maggio 2026. Dopo il fermo, l’uomo ha visto ritirata l’abilitazione professionale. Il pusher, invece, è riuscito a scappare prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda si inserisce in un’indagine più ampia sui traffici di droga nella zona.
Castano Primo (Milano), 13 maggio 2026 – Il pusher è riuscito a darsi alla fuga, ma l’acquirente è stato fermato con una dose di cocaina appena acquistata e controllato dagli agenti: quando è emerso che lo stesso consumatore è un macchinista, gli è stato ritirato anche il titolo abilitativo alla conduzione dei treni. L’episodio risale ai giorni scorsi ed è frutto dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti nelle aree boschive dell'Alto Milanese da parte degli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia locale di Castano Primo e Nosate: durante un servizio di controllo, infatti, gli agenti hanno colto sul fatto un soggetto mentre stava acquistando della sostanza stupefacente in una piazzola di spaccio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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