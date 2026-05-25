Auto sulla folla a Modena sindaco | clima di odio E annuncia querele

Un’auto ha investito diverse persone in una zona pedonale di Modena. Il sindaco ha parlato di un “clima di odio” e ha annunciato che si procederà con querele. La natura dell’episodio sarà chiarita dagli inquirenti, che stanno indagando sull’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte o sull’identità del conducente. La polizia ha isolato l’area e sta eseguendo i rilievi necessari per accertare le responsabilità.

Non ci sta Massimo Mezzetti, sindaco di Modena. Dopo quanto accaduto lo scorso sabato 16 maggio, l’uomo accusato del gesto, Salim El Koudri, è stato arrestato e nei suoi confronti vengono ipotizzati i reati di strage e lesioni personali gravissime, con il gip che ha già convalidato il fermo. Il primo cittadino è intervenuto con fermezza per chiarire la posizione dell’amministrazione e rispondere al clima di forte tensione montato nelle ultime ore. Mezzetti ha confermato la volontà del Comune di schierarsi al fianco delle persone colpite, dichiarando che l’amministrazione si costituirà parte civile “senza ombra di dubbio”. Aggiungendo di sperare che la giustizia faccia il suo corso in fretta, il sindaco ha auspicato che ai responsabili venga comminata “la pena massima che può essere prevista in questi casi”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ernest Hemingway A Farewell to Arms | Complete Edition | For Sleep – Complete Audiobook & Review

Notizie e thread social correlati

Strage e odio sui social, il sindaco annuncia querele: "Ricostruzioni sbagliate e insulti, è raccapricciante"Dopo la strage del 23 maggio, il sindaco di Modena ha annunciato querele contro le persone che sui social hanno diffuso insulti e ricostruzioni...

Leggi anche: Auto sulla folla a Modena, il sindaco Mezzetti: “Grazie ai cittadini coraggiosi che hanno inseguito l’investitore”

Temi più discussi: Auto sulla folla a Modena: Morivo. Non volevo fare male a nessuno; Auto sulla folla a Modena, otto feriti. L'investitore fermato con l'accusa di strage; Auto sulla folla a Modena, due feriti in rianimazione. Tra le ipotesi quella dell'attentato; Auto sulla folla a Modena, il collegamento con Agnese Pini.

Auto sulla folla a Modena, ombra del terrorismo su Salim El Koudri: avrebbe cercato altri attentati in EuropaLui non era psicopatico, lui sapeva, queste le parole che Giovanni Esposito, fratello di una donna ferita gravemente a Modena dall’auto lanciata sulla folla da Salim El Koudri, rivolge a un’inviata ... virgilio.it

Le parole della sorella di El Koudri che si è lanciato sulla folla a Modena con la sua auto: Ci dispiace. Non so se riuscirò a guardarlo negli occhi #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com

El Koudri, dai computer emergono ricerche online su attentati in EuropaNon risultano invece legami con gruppi organizzati per il trentunenne che dieci giorni fa ha investito con l’auto sette persone nel centro di Modena ... msn.com

Auto privata e conducente per il Monte Fuji reddit