Auto sulla folla a Modena il sindaco Mezzetti | Grazie ai cittadini coraggiosi che hanno inseguito l’investitore

A Modena, un uomo ha investito sette persone con un'auto nel centro cittadino. Dopo l'incidente, alcuni cittadini hanno inseguito e fermato il sospettato, consegnandolo alle forze dell'ordine. Il sindaco ha espresso gratitudine nei confronti di chi ha agito prontamente, riconoscendo il loro comportamento come coraggioso. La polizia ha preso in custodia il sospettato e sta svolgendo le indagini per chiarire i motivi dell'accaduto. La situazione è attualmente sotto controllo.

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Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ringraziato il gruppo di cittadini che ha "inseguito e catturato, consegnandolo alle forze dell'ordine" l'uomo che ha travolto con l'auto sette persone in centro. "Hanno avuto coraggio ed elevato senso civico in questo drammatico momento" ha detto Mezzetti. Quattro feriti in codice tre, il più grave: due portati all'ospedale modenese di Baggiovara e due in elicottero al Maggiore di Bologna. Più altri tre con ferite lievi, anche loro portati a Baggiovara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto sulla folla a Modena, il sindaco Mezzetti: “Grazie ai cittadini coraggiosi che hanno inseguito l’investitore” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Auto sulla folla a Modena, sindaco: Uomo alla guida è in questura sotto interrogatorio Sullo stesso argomento Nato in Italia ma di origine nordafricana: chi è l’uomo che si è lanciato con l'auto sulla folla a ModenaCon l’auto a folle velocità sulla folla: alla guida un uomo di circa 30 anni, nato in provincia Bergamo, a Seriate, ma residente in provincia di... Auto sulla folla a Modena. Diversi feritiAGI - Un'auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni in pieno centro a Modena, finendo poi la propria corsa contro la vetrina di un negozio... Auto sulla folla a Modena, feriti gravi. Il video e la testimonianza: Quella donna non ha più le gambe x.com Auto sulla folla a Modena, diversi feriti. Fermato un uomoAGI - Un grave incidente ha sconvolto il centro di Modena oggi pomeriggio, quando un'auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni in via Emilia Centro. Secondo le prime ricostruzioni, il veic ... msn.com Terrore a Modena, a 100 all'ora sulla folla poi le coltellate: Abbiamo visto le persone volare. Chi è l'uomo in fermatoE' stato bloccato da una volante della polizia il 31enne che era alla guida dell'auto che ha investito ad alta velocità diversi ... iltempo.it