Strage e odio sui social il sindaco annuncia querele | Ricostruzioni sbagliate e insulti è raccapricciante
Dopo la strage del 23 maggio, il sindaco di Modena ha annunciato querele contro le persone che sui social hanno diffuso insulti e ricostruzioni errate. In una dichiarazione, ha definito raccapriccanti i commenti offensivi e le informazioni false diffuse online. L’amministrazione ha deciso di agire legalmente per tutelare la memoria delle vittime e contrastare il clima di ostilità che si è creato sui social network.
A seguito della tragica strage del 23 maggio, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti interviene con fermezza per delineare la posizione dell'Amministrazione e rispondere al clima di forte tensione montato nelle ultime ore.Il primo cittadino ha confermato in modo categorico la volontà del Comune di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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