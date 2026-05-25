Strage e odio sui social il sindaco annuncia querele | Ricostruzioni sbagliate e insulti è raccapricciante

Dopo la strage del 23 maggio, il sindaco di Modena ha annunciato querele contro le persone che sui social hanno diffuso insulti e ricostruzioni errate. In una dichiarazione, ha definito raccapriccanti i commenti offensivi e le informazioni false diffuse online. L’amministrazione ha deciso di agire legalmente per tutelare la memoria delle vittime e contrastare il clima di ostilità che si è creato sui social network.

A seguito della tragica strage del 23 maggio, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti interviene con fermezza per delineare la posizione dell'Amministrazione e rispondere al clima di forte tensione montato nelle ultime ore.Il primo cittadino ha confermato in modo categorico la volontà del Comune di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Quindi mi stai dicendo che se un bianco, seppur mezzo matto, facesse una strage di immigrati e fossero ritrovate mail in cui usa un linguaggio xenofobo, voi tutti non direste immediatamente che la matrice è razzista e che la colpa è del governo che alimenta l' x.com

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