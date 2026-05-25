Auto sui pedoni a Modena il sindaco passa alle vie legali | Insulti e ricostruzioni sbagliate è raccapricciante

Il sindaco di Modena ha annunciato che procederà legalmente dopo l’incidente in cui un'auto ha investito dei pedoni. L’uomo coinvolto, arrestato, è accusato di aver causato una strage e lesioni gravi. Il gip ha convalidato il fermo. Il primo cittadino ha criticato le ricostruzioni e gli insulti diffusi sui social, definendoli raccapriccianti. L’incidente è avvenuto sabato 16 maggio e il procedimento giudiziario è in corso.

Non ci sta Massimo Mezzetti, sindaco di Modena. Dopo quanto accaduto lo scorso sabato 16 maggio, l'uomo accusato del gesto, Salim El Koudri, è stato arrestato e nei suoi confronti vengono ipotizzati i reati di strage e lesioni personali gravissime, con il gip che ha già convalidato il fermo. Il. 🔗 Leggi su Today.it

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Auto sui pedoni a Modena, parlano i testimoni: Sembrava sotto effetto di alcol o droga

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