Auto sui pedoni a Modena il sindaco passa alle vie legali | Insulti e ricostruzioni sbagliate è raccapricciante

Da today.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il sindaco di Modena ha annunciato che procederà legalmente dopo l’incidente in cui un'auto ha investito dei pedoni. L’uomo coinvolto, arrestato, è accusato di aver causato una strage e lesioni gravi. Il gip ha convalidato il fermo. Il primo cittadino ha criticato le ricostruzioni e gli insulti diffusi sui social, definendoli raccapriccianti. L’incidente è avvenuto sabato 16 maggio e il procedimento giudiziario è in corso.

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Non ci sta Massimo Mezzetti, sindaco di Modena. Dopo quanto accaduto lo scorso sabato 16 maggio, l'uomo accusato del gesto, Salim El Koudri, è stato arrestato e nei suoi confronti vengono ipotizzati i reati di strage e lesioni personali gravissime, con il gip che ha già convalidato il fermo. Il. 🔗 Leggi su Today.it

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