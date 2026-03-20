Adriano Celentano ha avviato un procedimento legale contro Andrea Segatori e sua madre dopo che Segatori ha dichiarato di essere suo figlio illegittimo. L'artista ha incaricato un avvocato per presentare le denunce. La notizia è stata pubblicata da Il Difforme.

Dopo che Andrea Segatori ha rivelato di essere figlio illegittimo di Adriano Celentano l'artista ha deciso di denunciarlo, insieme a sua madre, affidandosi all'avvocata Bongiorno Qualche giorno faè emersa la storia del possibile figlio segreto ed illegittimo di Adriano Celentano. Il 55enne si chiamaAndrea Segatorie ha rilasciato un’intervista aOggi, insieme a sua madre, dove ha confessato di essere figlio dell’artista. Notizia che è piombata come un fulmine a ciel sereno e su cui, però, il Molleggiato ha ironizzato. Adesso però sembrerebbe che la questione sia diventata più seria ed infattiAdriano Celentano ha deciso di passare per le vie legali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Adriano Celentano e il figlio segreto: l’artista passa alle vie legali

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