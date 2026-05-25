Auto moto e barche all' asta a prezzi stracciati a Genova | si parte da 450 euro

Un'asta pubblica a Genova mette in vendita sette lotti di veicoli, tra cui auto, moto e barche, a partire da 450 euro. Alcuni di questi beni sono stati confiscati a seguito di violazioni del codice della strada. L'Agenzia del Demanio della Liguria ha aperto le offerte, con prezzi molto bassi rispetto al valore di mercato. La vendita include motoscafi, automobili e motociclette. Le aste sono aperte al pubblico e i dettagli sui lotti sono disponibili presso l'ente organizzatore.

Motoscafi, automobili e moto a prezzi stracciati. L'Agenzia del Demanio della Liguria ha appena aperto le danze per un'asta pubblica che promette di far gola a molti: in palio ci sono sette lotti, in alcuni casi parliamo di beni confiscati in seguito a violazioni al codice della strada, le unità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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