Casoni all’asta a prezzi stracciati | corsa contro il tempo per salvarli

I casoni di Marano Lagunare sono stati messi all’asta dopo il fallimento di una cooperativa locale, con prezzi molto bassi e un breve termine per le offerte. La procedura riguarda alcuni edifici tradizionali della laguna friulana, che ora sono in bilico tra la vendita a privati e la possibilità di conservarli. La gara si svolge in pochi giorni, creando una corsa contro il tempo per assicurare la loro destinazione.

Gli edifici simbolo della laguna di Marano rischiano di finire in mano ai privati. È stata avviata una raccolta fondi per mantenerli accessibili alla comunità: “Abbiamo tempo fino al 15 maggio" Una corsa contro il tempo per salvare uno dei simboli più autentici della laguna friulana. I casoni di Marano Lagunare sono finiti all’asta dopo il fallimento di una cooperativa locale e ora rischiano di essere acquistati da privati. “Purtroppo c’è pochissimo tempo: dobbiamo farcela entro il 15 maggio 2026”, è l’appello lanciato da chi sta cercando di evitarne la privatizzazione. Il timore è che queste strutture storiche possano essere trasformate in abitazioni turistiche esclusive, perdendo così la loro funzione e il loro valore collettivo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Asta auto Torino: 200 vetture da 81€, scatta la corsa contro il tempoIl Tribunale di Torino sta immettendo sul mercato 200 veicoli attraverso una procedura di liquidazione giudiziale. Casoni storici all’asta: 2 aprile, il destino della lagunaUna serie di antichi casoni situati nella laguna tra Marano e Grado sta per essere messa all’asta giudiziaria il prossimo 2 aprile, con prezzi di...