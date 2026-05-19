Ho partecipato a un' asta giudiziaria | auto e oggetti a prezzi stracciati quanto si risparmia

Da ravennatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ho assistito a un'asta giudiziaria in cui sono stati messi all’incanto veicoli e oggetti vari a prezzi molto bassi rispetto al valore di mercato. La vendita si è svolta in un’aula di tribunale, con diversi partecipanti che hanno fatto offerte per aggiudicarsi i beni. Tra i lotti disponibili, ci sono auto di varie marche e modelli, oltre a oggetti di uso quotidiano. L’evento ha attirato l’attenzione di persone interessate a risparmiare sui costi di acquisto.

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