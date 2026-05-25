Auto in fiamme durante la marcia | paura per il conducente

Durante una corsa, un’auto di modello vecchio si è incendiata, generando fumo e poi fiamme. Il conducente ha fermato il veicolo in corsa e si è messo in salvo.

VILLA CASTELLI - Il fumo prima, le fiamme poi: il conducente della Fiat Panda vecchio modello si è messo in salvo, accostando il mezzo in marcia. E attendendo l'intervento, celere, dei vigili del fuoco. È accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 25 maggio 2026, a Villa Castelli.Una squadra dei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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PAURA A BARI: AUTO PRENDE IMPROVVISAMENTE FUOCO DURANTE LA MARCIA

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