Range Rover in fiamme durante la marcia | paura sulla superstrada

Nella mattinata di giovedì 7 maggio, sulla strada statale 613 tra Lecce e Brindisi, si è verificato un incendio a bordo di un veicolo di lusso mentre era in movimento. Il fuoco ha interessato una Range Rover, creando momenti di preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

BRINDISI - Momenti di tensione nella mattinata di oggi, giovedì 7 maggio, sulla strada statale 613 che collega Lecce a Brindisi dove un Range Rover ha preso fuoco durante la marcia. Il conducente, notando fumo uscire dal vano motore ha accostato nella piazzola di sosta lasciando tempestivamente.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Auto in fiamme durante la marcia, attimi di paura per un automobilistaIntervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana in via Curtatone Montanara, a Oria. Range Rover Pearl of Tay: alla Milano Design Week la one-off che celebra l'artigianalitàPer il secondo anno consecutivo Range Rover è presente alla Milano Design Week con uno spazio che ripercorre a 360 gradi la storia del marchio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Range Rover in fiamme nella notte a Faggiano: pompieri bloccati dalle auto in sosta vietata, rogo spento a piedi; Marechiaro, sparisce una Range Rover dal parcheggio di un noto ristorante; Nella notte a fuoco l' auto del sindaco | l' ombra del dolo. Range Rover in fiamme nei pressi di Vietri di PotenzaMi chiamo Rocco Becce, sono un Freelance - Blogger - Indipendente, con la passione del giornalismo, titolare del sito web www.robexnews.it. Ho frequentato l'Istituto Statale d'Arte di Potenza, ho ... robexnews.it Paura sulla Costiera Amalfitana: Range Rover in fiamme, salva la proprietariaUna tranquilla mattinata sulla Costiera Amalfitana si è trasformata in un incubo quando una Range Rover Evoque ha preso improvvisamente fuoco durante la marcia. L’incidente è avvenuto tra le località ... agro24.it A Roma fermato un 47enne dopo un inseguimento: trovati jammer, carte clonate e arnesi da scasso nella vettura rubata. Arrestato e processato. https://auto.everyeye.it/notizie/roma-ruba-range-rover-jammer-47enne-italiano-arrestato-inseguimento-876393. - facebook.com facebook