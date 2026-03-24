Auto in fiamme durante la marcia attimi di paura per un automobilista

Questa mattina a Oria un'auto ha preso fuoco mentre era in movimento, causando momenti di paura e preoccupazione tra i presenti. L'incendio si è sviluppato improvvisamente e ha coinvolto il veicolo, che ha continuato a bruciare fino all'intervento dei vigili del fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio, e le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana in via Curtatone Montanara, a Oria. Il conducente del mezzo è riuscito a mettersi in salvo ORIA – Momenti di forte tensione nella mattinata di oggi a Oria, dove un incendio improvviso ha avvolto un'autovettura in transito. L’episodio si è verificato in via Curtatone Montanara, trasformando una normale manovra di guida in una situazione di potenziale pericolo per il conducente e per i residenti della zona. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo alla guida di una Renault stava percorrendo la via cittadina quando si è accorto della fuoriuscita di fumo e fiamme dal vano motore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Paura in centro città: auto in fiamme durante la marciaMomenti di forte tensione nel pomeriggio del 4 febbraio 2026 a Gioia del Colle, nel Barese. Leggi anche: Auto prende fuoco durante la marcia nel centro città: paura tra i residenti, le fiamme raggiungono un portone Xiaomi SU7 Bursts Into Flames After High-Speed Crash Tutto quello che riguarda Auto in fiamme durante la marcia attimi... Temi più discussi: Auto in fiamme durante la marcia, intervengono i Vigili del Fuoco; Cagliari, auto in fiamme durante la marcia: intervento immediato dei vigili del fuoco; Ostuni, auto in fiamme durante la marcia; Cagliari, Smart prende fuoco durante la marcia: intervengono i vigili del fuoco. Auto in fiamme durante la marcia, intervengono i Vigili del FuocoUn’auto ha preso fuoco questa mattina, mentre era in marcia. E’ accaduto a Lentini, intorno alle 8:30. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento locale è intervenuta per domare le fiamme che s ... siracusaoggi.it Auto distrutta dalle fiamme a Licata: indagini in corso sull’origine del rogoUn incendio divampato nella notte ha completamente distrutto un’auto parcheggiata nei pressi di corso Serrovira, a Licata. Il veicolo, una Fiat Punto appartenente a un pensionato di 77 anni del luogo, ... scrivolibero.it Incentivi auto 2026: quali sono, requisiti e come richiederli Info e requisiti nel primo commento x.com Dopo un inizio d’anno in calo, il mercato auto europeo torna in positivo a febbraio 2026. Crescono le ibride plug-in e l’elettrificazione, mentre BYD vola e Stellantis recupera terreno. Un segnale incoraggiante, ma il settore resta in piena trasformazione - facebook.com facebook