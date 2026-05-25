Auto fuori strada nella notte nel Mantovano | due morti e un ferito

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, un’auto è uscita di strada in via Alessandro Volta, a Villa Garibaldi, nel Mantovano. Due persone sono morte e una è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La vettura è stata ritrovata su un lato della strada. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

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L'incidente è avvenuto nella notte in via Alessandro Volta, nella frazione di Villa Garibaldi, comune di Roncoferraro, in provincia di Mantova. Il bilancio è di due morti e un ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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