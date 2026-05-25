Auto fuori strada nella notte nel Mantovano | due morti e un ferito

Notizia in breve

Nella notte, un’auto è uscita di strada in via Alessandro Volta, a Villa Garibaldi, nel Mantovano. Due persone sono morte e una è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La vettura è stata ritrovata su un lato della strada. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.