Auto fuori strada nella notte nel Mantovano | due morti e un ferito
Nella notte, un’auto è uscita di strada in via Alessandro Volta, a Villa Garibaldi, nel Mantovano. Due persone sono morte e una è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La vettura è stata ritrovata su un lato della strada. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.
L'incidente è avvenuto nella notte in via Alessandro Volta, nella frazione di Villa Garibaldi, comune di Roncoferraro, in provincia di Mantova. Il bilancio è di due morti e un ferito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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