Nella notte a Milano si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una motocicletta e un’auto in viale Mugello. Due giovani, una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23, sono deceduti sul posto, mentre un altro individuo è rimasto ferito gravemente. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino e ha causato la morte di entrambe le persone a bordo della moto.

Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un’auto in viale Mugello a Milano. L’automobilista, un uomo di 61 anni, è invece rimasto ferito in modo non grave. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Drammatico schianto auto-moto nella notte, morti due ventenni a Milano. C'è anche un ferito

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