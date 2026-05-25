Auto fuori strada ferito un 67enne

Un uomo di 67 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in località Casafredda, nel Comune di Civitella in Val di Chiana. L'auto è uscita dalla strada, causando il ferimento dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni del ferito.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 25 maggio, in località Casafredda nel Comune di Civitella in Val di Chiana. Il sinistro ha coinvolto una sola autovettura, finita fuori strada, e ha richiesto l'intervento dell'ambulanza India 6 e dell'elisoccorso Pegaso. Sul posto anche vigili del fuoco e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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