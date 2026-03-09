Guidava senza patente un' auto priva di assicurazione | sequestro e multa di oltre 7mila euro

Durante un normale controllo stradale, un'auto con andatura instabile è stata fermata. Alla guida c'era un uomo senza patente, e l'auto non aveva assicurazione. Sono stati sequestrati il veicolo e applicata una multa superiore ai 7.000 euro. Le verifiche hanno evidenziato diverse irregolarità che hanno portato alle sanzioni e al sequestro del veicolo.

Trentenne fermato dalla polizia locale in zona Crocetta. Dai controlli è emerso che il veicolo era già in stato di fermo amministrativo Un’auto che procede con andatura incerta, un controllo e una serie di irregolarità che emergono una dopo l’altra. È quanto accaduto nella tarda serata di mercoledì 4 marzo durante un servizio di pattuglia della polizia locale di Modena nella zona della Crocetta. Gli agenti hanno fermato il veicolo nei pressi di via Montefiorino dopo aver notato una guida irregolare. Al volante c’era un trentenne, apparso da subito particolarmente agitato, che ha dichiarato di aver dimenticato la patente a casa. Gli accertamenti hanno però chiarito che il conducente non aveva mai conseguito la patente di guida e che l’auto risultava priva di copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

