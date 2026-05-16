Un altro incidente sulla Pontina | auto di traverso colpisce il guard rail

Da latinatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un nuovo incidente lungo la via Pontina, all'altezza del chilometro 42. Un'auto si è messa di traverso e ha urtato contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti gravi, ma il traffico ha subito rallentamenti significativi. La vettura coinvolta è stata rimossa con l’ausilio di una gru.

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Un altro incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la via Pontina, all'altezza del chilometro 42. Il territorio interessato è quello di Aprilia, nei pressi dell'uscita per via Vallelata. Il conducente di un'auto ha perso il controllo mentre percorreva la corsia in direzione Roma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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