Un altro incidente sulla Pontina | auto di traverso colpisce il guard rail

Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un nuovo incidente lungo la via Pontina, all'altezza del chilometro 42. Un'auto si è messa di traverso e ha urtato contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Non si sono registrati feriti gravi, ma il traffico ha subito rallentamenti significativi. La vettura coinvolta è stata rimossa con l’ausilio di una gru.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui