Auto esce di strada a Bardi | due feriti gravi al Maggiore

Un'auto è uscita di strada lungo la strada Bazzini, nel comune di Bardi. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in codice rosso all'ospedale Maggiore. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. La viabilità è stata temporaneamente rallentata durante le operazioni di soccorso.

Un'auto è uscita di strada, per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo strada Bazzini, nel comune di Bardi. Le due persone all'interno del mezzo sono rimaste ferite gravemente, una delle due in modo particolarmente serio. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 24. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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