Auto esce di strada conducente incastrato | trasportato in elisoccorso al Maggiore

Nel tardo pomeriggio di martedì 7 aprile, un'auto è uscita di strada lungo via Vemdina in località Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia. Il conducente è rimasto incastrato all’interno del veicolo e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza, mentre l’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Maggiore di Parma. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

È stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma il conducente dell'auto che nel tardo pomeriggio di martedì 7 aprile è uscita di strada, per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo via Vemdina in località Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Incastrato nell'auto ribaltata, trasportato in elisoccorso al MaggioreUn uomo di 54 anni di Busseto è finito all'ospedale a causa di un incidente stradale avvenuto in Strada della Chiusa, vicino a Fiorenzuola. Temi più discussi: Auto esce di strada lungo la Statale 45; Auto esce di strada e finisce nella scarpata, donna soccorsa con Pegaso; Terribile incidente prima del ponte, un'auto esce di strada e vola nella scarpata: elisoccorso in azione; Auto esce di strada e precipita lungo il pendio. Auto esce di strada, giovane feritaASCOLI PICENO – Incidente lungo la circonvallazione nord Verso le 13:30 di oggi, lungo la circonvallazione nord, prima del ponte sul torrente Chiaro, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'a ... youtvrs.it Pauroso incidente in montagna: un'auto esce di strada e precipita lungo il pendio. A bordo due uomini: uno dei feriti è stato elitrasportato in ospedaleCARISOLO. Stava salendo lungo la strada di montagna che porta alla cima Lancia quando il conducente ha perso il controllo della macchina che è precipitata lungo la scarpata. Sono stati momento di paur ... ildolomiti.it Esce dall'auto dopo il cappottamento, ma viene travolto da un'altra vettura in corsia di sorpasso - facebook.com facebook Esce dalla sua auto cappottata, muore travolto da vettura sull'A29. Incidente sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo #ANSA x.com