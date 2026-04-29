A Villa d’Este si dà il via alla stagione delle auto d’epoca, attirando appassionati e collezionisti da tutto il mondo. L’evento, ormai tradizionale, trasforma il luogo in un palcoscenico di veicoli storici, con modelli che risalgono a diverse epoche. Ogni anno, questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento per gli amanti delle auto d’epoca e per chi desidera ammirare pezzi di storia automobilistica.

C’è un momento, ogni anno, in cui l’automobile smette di essere oggetto e torna a essere racconto. Succede sul Lago di Como, quando il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este riapre la stagione estiva dei grandi eventi internazionali, portando con sé una liturgia fatta di passione, storia, design e cultura. Circa una cinquantina le opere d’arte su ruote che, dal 15 al 17 maggio 2026, saranno protagoniste, selezionate tra le più rappresentative delle rispettive epoche e suddivise in otto classi capaci di attraversare quasi un secolo di stile automobilistico: dagli anni Venti dell’opulenza fino all’esplosione delle super car moderne. Un percorso culturale, che racconta come è cambiato il modo di intendere l’automobile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - A Villa d’Este si apre la stagione delle auto d’epoca. E l’Italia torna capitale dell’eleganza

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