Aperte le iscrizioni alla sesta edizione del Concorso di eleganza per auto d’epoca del club Lauria del 24 maggio

Sono state aperte le iscrizioni per la sesta edizione del “Concorso di eleganza per auto d’epoca”, organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria. La manifestazione si terrà domenica 24 maggio sul lungomare di Mondello. Le vetture d’epoca saranno esposte durante l’evento, che coinvolge appassionati e collezionisti. Le iscrizioni restano aperte fino a una data da definire, e i partecipanti dovranno rispettare le modalità indicate nel bando ufficiale.

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Aperte le iscrizioni alla sesta edizione del “Concorso di eleganza per auto d'epoca”, organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria che si svolgerà domenica 24 maggio sul lungomare di Mondello. Sei esperti e una giuria popolare giudicheranno condizioni di meccanica, verniciatura e interni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro Sullo stesso argomento Concorso Ceramica Mediterraneo 2026, aperte le iscrizioni alla XXXIII edizione a GrottaglieLa storica rassegna internazionale dedicata alla ceramica contemporanea si terrà dal 4 luglio al 18 ottobre al Castello Episcopio. Concorso EconoMia 2026, iscrizioni aperte fino al 7 maggio per le scuole secondarieAl via la nuova edizione del concorso nazionale EconoMia, iniziativa promossa dal Torino Local Committee (TOLC), dall’Editore Laterza e dalla... Temi più discussi: giappone chiama italia: aperte le iscrizioni alla terza edizione del concorso di moda the nic award - Aise.it; Electronic Engineering for Intelligent Vehicles: aperte fino al 3 luglio le iscrizioni per studentesse e studenti ITA-UE; Aperte le iscrizioni alla sesta edizione del Concorso di eleganza per auto d’epoca del Club Lauria del 24 maggio; Aperte le iscrizioni allo Student Film Festival, nell'ambito XVI edizione del Foggia Film Festival 2026. Miss Stelle Sotto la Cascata 2026 e Venere d'Europa per accedere alla finale naz.nale di Miss Europa sulla riviera romagnola a Ravenna Diffidate delle copie Unico concorso presente nell'estate isolana in Piazza XX Settembre da 14 anni. Aperte le iscrizioni: x.com Aperte le iscrizioni alla sesta edizione del Concorso di eleganza per auto d’epoca del Club Lauria del 24 maggioAperte le iscrizioni alla sesta edizione del Concorso di eleganza per auto d’epoca, organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria che si svolgerà domenica 24 maggio sul lungomare di Mondello. [… ... blogsicilia.it Mondello, torna il Concorso di eleganza per auto d’epoca del Club LauriaLa manifestazione, dedicata al fondatore del club Ignazio Florio, si svolgerà nell’area antistante la villa del Lauria, in viale Regina Elena. A partire dalle 10, appassionati e turisti potranno ... livesicilia.it