Auto si ribalta in centro storico una persona estratta dai Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera intorno alle 21:20 in largo San Francesco, dove un'auto si è ribaltata nel centro storico. Una persona è stata estratta dall'abitacolo dai soccorritori. L'incidente si è verificato in un'area molto frequentata e sul posto sono arrivati anche i sanitari per prestare assistenza. La dinamica esatta e le cause non sono ancora state rese note.

Un singolare incidente stradale è avvenuto intorno alle 21:20 di ieri, domenica 26 aprile, in largo San Francesco. Il 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco di Modena sono dovuti intervenire d'urgenza proprio di fronte alla chiesa a seguito del ribaltamento di una vettura.Il mezzo capovolto sulla.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Scontro tra auto sull'A14: una persona estratta dall'abitacolo dai Vigili del fuocoSul luogo del sinistro è intervenuta anche la Polizia Stradale, che ha gestito la viabilità e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la... Grave urto sull'A14: una persona estratta dall'abitacolo dai Vigili del fuocoScontro tra due auto venerdì mattina lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Forlì e Faenza. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Camion dei vigili del fuoco si ribalta: incidente alla rotonda, un uomo al pronto soccorso; Incidente in via Lughese: auto si ribalta, donna estratta dai Vigili del Fuoco; Auto si ribalta in centro storico, una persona estratta dai Vigili del Fuoco; Auto si ribalta in via Colombo, il conducente estratto dai vigili del fuoco. Auto si ribalta a Vergiate nella notte: conducente illeso, intervento di 118 e vigili del fuocoSecondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe perso il controllo della macchina, uscendo dalla carreggiata. La vettura ha poi terminato la sua corsa ribaltandosi (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Camion dei vigili del fuoco si ribalta sulla stradaPIOMBINO: A bordo viaggiavano 5 vigili del fuoco, soccorsi dai sanitari del 118 giunti sul posto con due ambulanze. Due di loro sono stati portati in ospedale ... toscanamedianews.it In data odierna il personale del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Benevento è stato premiato dal consiglio regionale della regione Campania del premio Raffaele Delcogliano per il salvataggio di 12 scout in piena notte in zona impervia nel Comune - facebook.com facebook