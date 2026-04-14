Incidente sulla Cassia a Sutri | auto contro il guard rail un ferito | VIDEO e FOTO

Un incidente si è verificato questa mattina sulla via Cassia, nel territorio di Sutri, intorno alle 9. Un'auto ha sbandato e si è schiantata contro il guard rail, all'altezza del chilometro 47,700. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Al momento, si registra un solo ferito trasportato in ospedale.