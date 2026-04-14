Incidente sulla Cassia a Sutri | auto contro il guard rail un ferito | VIDEO e FOTO
Un incidente si è verificato questa mattina sulla via Cassia, nel territorio di Sutri, intorno alle 9. Un'auto ha sbandato e si è schiantata contro il guard rail, all'altezza del chilometro 47,700. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Al momento, si registra un solo ferito trasportato in ospedale.
Incidente sulla via Cassia a Sutri. È avvenuto intorno alle 9 di martedì 14 aprile quando un'auto ha impattato contro il guard rail, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza del chilometro 47,700 della strada statale 2.L'impatto, avvenuto nei pressi della stazione di servizio dove è.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Incidente sulla sopraelevata: perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard railIncidente stradale sulla sopraelevata Aldo Moro nella mattinata di oggi, domenica 1 marzo, quando il conducente di un'auto ha perso il controllo del...
Grave incidente in autostrada, perde il controllo dell'auto e sfonda guard-rail: un feritoUn grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sull'autostrada Messina-Catania, poco dopo lo svincolo di Giardini Naxos.
L'incidente, il rientro a casa e la tragedia: imprenditore muore in Ghana a 40 anni --> https://www.nordest24.it/federico-de-carlo-morto-ghana-incidente-malore - facebook.com facebook
La tragica morte di Omar Barranca: malore o incidente Oggi l’autopsia x.com