Un Cessna ha colpito un parapendio in volo in Austria, squarciandolo. La donna di 44 anni a bordo del parapendio è sopravvissuta, secondo quanto riferito, per miracolo. L’incidente si è verificato ad alta quota e il video dell’evento mostra la collisione. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’incidente, né ci sono state altre conseguenze riportate. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Una collisione sfiorata in alta quota si è trasformata in un incidente drammatico nei cieli dell’ Austria, dove una donna di 44 anni è sopravvissuta per miracolo dopo che un Cessna ha squarciato il suo parapendio in volo. L’incidente è avvenuto sabato nei pressi di Piesendorf, vicino a Zell am See, circa 100 chilometri a sud-ovest di Salisburgo. La protagonista, un’esperta parapendista austriaca, stava sorvolando la zona e si stava filmando durante il volo quando, improvvisamente, un piccolo aereo è comparso alle sue spalle ad alta velocità. Le immagini, condivise dalla donna su Instagram, mostrano il momento dell’incidente: il Cessna passa a pochi centimetri sopra la donna e l’elica lacera il parapendio, facendola precipitare improvvisamente nel vuoto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Austria, Cessna squarcia parapendio in volo: il video della donna viva per miracolo

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Aereo squarcia il parapendio in volo, donna si salva per miracolo: Non riesco ancora a crederci

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