australia sdegno per il fermo della flotta verso gaza

Notizia in breve

Le autorità israeliane hanno trattenuto in acque internazionali attivisti australiani appartenenti a una flotta diretta a Gaza. Canberra ha risposto con fermezza, esprimendo profondo sdegno per il fermo. Il ministro australiano ha criticato le azioni israeliane, definendole inaccettabili. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali da parte dell’Australia, che ha richiesto chiarimenti e ha condannato l’intervento. Nessun dettaglio sulle modalità di rilascio o sulle eventuali conseguenze legali.