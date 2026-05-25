Australia sdegno per il fermo della flotta verso Gaza
Le autorità israeliane hanno trattenuto in acque internazionali attivisti australiani appartenenti a una flotta diretta a Gaza. Canberra ha risposto con fermezza, esprimendo profondo sdegno per il fermo. Il ministro australiano ha criticato le azioni israeliane, definendole inaccettabili. La vicenda ha suscitato reazioni ufficiali da parte dell’Australia, che ha richiesto chiarimenti e ha condannato l’intervento. Nessun dettaglio sulle modalità di rilascio o sulle eventuali conseguenze legali.
Canberra reagisce con fermezza dopo il trattenimento in acque internazionali di attivisti australiani appartenenti alla flotta per Gaza: Mark Butler ha espresso profondo sdegno verso le autorità israeliane. Il Ministro della Salute, Mark Butler, ha denunciato con i termini più duri il comportamento delle forze israeliane nei confronti dei cittadini australiani e di molti altri attivisti internazionali. La tensione diplomatica è salita vertiginosamente a seguito del fermo della flotta in zone non soggette alla giurisdizione territoriale di Israele. Secondo quanto riferito dal funzionario, il governo ha già provveduto a manifestare la propria protesta sia direttamente presso le istituzioni israeliane, sia tramite l’ambasciatore di Israele stanziato proprio a Canberra. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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