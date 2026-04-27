Una flotta umanitaria ha lasciato il porto di Augusta lunedì 27 aprile 2026, con destinazione Gaza. Si tratta del convoglio Global Sumud, che si dirige verso il Mediterraneo con l’obiettivo di raggiungere la Striscia palestinese. La partenza della flotta segna l’avvio di un movimento volto a interrompere l’isolamento della regione. Nessun dettaglio sui partecipanti o sulle modalità operative.

? Cosa sapere La flotta Global Sumud ha lasciato il porto di Augusta lunedì 27 aprile 2026.. Il convoglio verso Gaza punta a rompere l'isolamento della Striscia palestinese.. Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla hanno lasciato il porto di Augusta nelle prime ore di questo lunedì 27 aprile 2026, avviando una rotta che le porterà attraverso i porti greci e turchi verso le acque sotto la giurisdizione israeliana. La spedizione umanitaria, che mira a scardinare l’isolamento che grava sulla Striscia di Gaza, ha preso il largo con un convoglio composto da decine di barche caratterizzate da alberi adornati di bandiere palestinesi e vele decorate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaza, parte la flotta umanitaria: rotta verso il Mediterraneo

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