La flotta nel porto di Gaza rimane sotto fermo prolungato, mentre i legali che assistono i detenuti denunciano episodi di maltrattamenti e abusi nelle strutture carcerarie. I comunicati ufficiali indicano che l’arresto di alcuni attivisti è stato qualificato dal governo spagnolo come un rapimento illegale, alimentando crescenti tensioni tra le autorità e le organizzazioni coinvolte. La situazione si sviluppa in un clima di crescente attenzione internazionale.

? Cosa scoprirai Come sono avvenuti i maltrattamenti denunciati dai legali in carcere?. Perché il governo spagnolo definisce l'arresto un rapimento illegale?. Chi sono i due attivisti rimasti prigionieri dopo il rilascio degli altri?. Quali prove giustificano il fermo amministrativo dei coordinatori della flotta?.? In Breve Detenzione prorogata fino a lunedì 11 maggio per Abu Keshek e Thiago de Avila. Legali Adalah denunciano isolamento e violenze nel carcere di Shikma ad Ashkelon. De Avila riporta perdita vista sinistra dopo aggressione subita durante l'arresto. Pedro Sanchez definisce il fermo in acque internazionali un rapimento illegale. Il giudice Yaniv Ben Harush ha disposto oggi, 5 maggio 2026, la detenzione per altri cinque giorni di Saif Abu Keshek e Thiago de Avila presso un centro di isolamento in Israele.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotta Gaza: prorogato il fermo, legali denunciano abusi in carcere

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