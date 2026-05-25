La squadra sta per avviare un piano di tagli, come annunciato dal presidente. La settimana dei ‘tagli’ segna l’inizio di un processo di ridimensionamento promesso dal vertice, che intende ripartire da zero. Stillitano ha confermato l’intenzione di attuare un’operazione di austerity, con l’obiettivo di rinnovare la rosa e riprendere il controllo della situazione. La decisione si avvicina a essere messa in atto, con le prime misure che dovrebbero essere annunciate a breve.

Al via la settimana dei ‘tagli’, nell’ambito di un azzeramento promesso dal presidente Stillitano ("Ripartiremo da zero" ha annunciato) e ormai vicino ad essere concretizzato. Il massimo dirigente aquilotto, se non ci saranno ulteriori intoppi nei voli aerei, mercoledì raggiungerà Milano per poi arrivare nella sede del ‘Ferdeghini’. Qui inaugurerà il nuovo corso, deciso negli uffici di Boston e New York con il patron Thomas Roberts, che determinerà una rottura netta con il passato quale conseguenza logica del disastro della retrocessione. Lo sfoltimento partirà dal direttore sportivo Stefano Melissano, ormai un ex, con il quale il presidente cercherà un accordo per la risoluzione anticipata del contratto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Austerity, Boston chiama Spezia risponde. Stillitano pronto ad avviare il piano di tagli

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