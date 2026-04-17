Iran pronto il piano Ue per l’austerity da guerra | un giorno di smart in più e consumi ridotti Trump | Tregua di 10 giorni tra Israele e Libano – La diretta

L’Iran si prepara a ridurre i consumi energetici e a introdurre un giorno di lavoro in più, in un contesto di tensioni con l’Europa che sta valutando un piano di austerità. La situazione tra Iran e Stati Uniti si fa più complessa, con l’ipotesi di un accordo imminente sulla fine del conflitto. Nel frattempo, il presidente statunitense annuncia una tregua di dieci giorni tra Israele e Libano.

L’Iran è pronto a «restituire la polvere nucleare» agli Usa. E i due paesi sono «molto vicini a un accordo» sulla fine della guerra. L’annuncio di Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca arriva insieme alla ventilata possibilità che proprio il presidente degli Stati Uniti vada a Islamabad per firmare l’accordo con Teheran. E subito dopo l’attacco all’Italia del tycoon. Intanto oggi il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer presiederanno a Parigi una riunione degli alleati per valutare l’invio di una forza multinazionale volta a garantire la sicurezza e la libera circolazione delle merci nello Stretto di Hormuz una volta che l’attuale conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele sarà terminato.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano. Trump, "Iran pronto a consegnare l'uranio"Scattata alle 23 di ieri ora italiana la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano .

Iran, al via la tregua di 10 giorni tra Israele e Libano. Trump: “Include Hezbollah, spero si comporti bene” – La direttaGuerra in Iran, le notizie in diretta Israele e Libano hanno siglato un cessato il fuoco di dieci giorni a partire dalla mezzanotte di giovedì.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Comunicazione Italiana; Usa e Iran molto distanti: ecco i punti più difficili del negoziato; Medio Oriente, Trump avverte l'Iran: 'Possiamo distruggervi in una notte'. Teheran respinge la tregua temporanea; Piano Iran in 10 punti per il cessate il fuoco: Trump lo definisce attuabile.

Guerra Iran-Usa, oggi a Parigi il vertice dei Volenterosi di HormuzUn piano di sminamento pronto da mettere in campo, soprattutto se la tregua tra Iran e Stati Uniti sarà prolungata. La cosiddetta coalizione dei Volenterosi di Hormuz torna a riunirsi oggi, 17 april ... tg24.sky.it

Trump: l'Iran pronto a consegnare l'uranio arricchito Scattata la tregua di 10 giorni fra Israele e LibanoScattata la tregua di 10 giorni fra Israele e Libano, annunciata da Trump come «la decima guerra» a cui riuscirà a porre fine. «Spero che Hezbollah si comporti ... ilmattino.it

Alla mezzanotte di #Beirut, quando in Italia erano le 23, è entrata in vigore la tregua di dieci giorni tra Israele e il governo libanese. È stato il presidente americano #Trump stesso a darne l’annuncio. Nonostante le prime violazioni, sulle strade è festa ed è comi facebook

Tregua di 10 giorni tra #Israele e #Libano, come annunciato da #Trump, che auspica: "Spero che Hezbollah si comporti bene durante questo importante periodo di tempo" x.com