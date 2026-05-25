Raffaele Auriemma ha commentato l’addio di Antonio Conte attraverso i social, criticando le parole dell’allenatore sulla compattezza dell’ambiente. Lì ha scritto che, nel suo paese, si chiamano “dispettucci infantili” comportamenti simili a quelli descritti da Conte. La dichiarazione è arrivata dopo la conferenza post gara di Conte, senza ulteriori dettagli su altre reazioni o sviluppi.

Attraverso i suoi canali social, il giornalista RAffaele Auriemma ha commentato la conferenza post gara di Antonio Conte dove ha annunciato il suo addio al Napoli. Ecco quanto postato: “Altro che “ambiente poco compatto”. E’ andato via quando ha capito che De Laurentiis ha (giustamente) chiuso i cordoni della borsa: dopo 420 milioni spesi in due anni e 90 da investire adesso per i riscatti obbligatori, don Antonio avrebbe dovuto fare con l’organico che c’è adesso, più 2-3 innesti del livello di Alisson Santos e Giovane. A proposito: anche ieri il brasiliano di proprietà del Napoli (e da lui non richiesto), non ha messo piede in campo, perchè al suo posto è stato utilizzato Elmas che sta per salutare Napoli in quanto prestito. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Auriemma su Conte: “Altro che “ambiente poco compatto, al mio paese si chiamano dispettucci infantili”.

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