Ordigno bellico della Seconda guerra mondiale in una ditta della zona industriale arrivano gli artificieri
Venerdì 22 maggio, un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale è stato trovato all’interno di una ditta che si occupa di raccolta inerti nella zona industriale di Livorno, vicino a via Pian di Rota. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di lavoro quotidiane. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area. La presenza dell’ordigno ha causato l’evacuazione temporanea dei lavoratori.
Un presunto ordigno bellico è stato rinvenuto nella giornata di venerdì 22 maggio all'interno di una ditta che si occupa di raccolta inerti nella zona industriale di Livorno, nei pressi di via Pian di Rota. L'oggetto metallico è stato individuato dai vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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