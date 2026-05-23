Ordigno bellico della Seconda guerra mondiale in una ditta della zona industriale arrivano gli artificieri

Notizia in breve

Venerdì 22 maggio, un ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale è stato trovato all’interno di una ditta che si occupa di raccolta inerti nella zona industriale di Livorno, vicino a via Pian di Rota. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di lavoro quotidiane. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, che hanno messo in sicurezza l’area. La presenza dell’ordigno ha causato l’evacuazione temporanea dei lavoratori.