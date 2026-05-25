Auguri a Enzo Maresca | l’ingrato compito di sopravvivere all’ingombrante statua di Guardiola
A partire da agosto, Enzo Maresca dovrà affrontare il peso dell’eredità lasciata da un ex allenatore, riconoscibile anche dalla statua dedicata. Per capire la pressione, basterà che lui inclini leggermente la testa a sinistra. La statua, simbolo di un passato di successo, rappresenta un ingombro non indifferente per il nuovo allenatore, che dovrà gestire le aspettative e le responsabilità del ruolo.
A partire dal prossimo agosto, per capire il peso dell’eredità che si porta sulle spalle, a Enzo Maresca basterà inclinare leggermente la testa verso sinistra. Lì, sulla tribuna Nord dell’Etihad Stadium fresca di ampliamento, troneggia il nome di Pep Guardiola. A breve, arriverà anche una statua. È il minimo sindacale per l’uomo che ha portato a Manchester più della metà dei trofei vinti dal City in 146 anni di storia. Il lungo ed emozionante reportage di The Athletic, a firma Jacob Whitehead, cristallizza perfettamente il clima di fine impero vissuto all’Etihad nell’ultima giornata di Premier League. “I giocatori non lo sanno, ma sarò lì a controllarli”, ha scherzato Pep a fine partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Enzo Maresca sostituirà Pep Guardiola al Manchester CityDopo settimane di speculazioni, è stato annunciato che Enzo Maresca prenderà il posto di Pep Guardiola come allenatore del Manchester City.
Pep Guardiola lascia il Manchester City, è la fine di un’era: al suo posto Enzo MarescaPep Guardiola lascerà il Manchester City dopo aver conquistato 20 trofei con il club.
Temi più discussi: Maresca non apre al Napoli. Il mister italiano attende la decisione di Guardiola; Futuro Maresca, è scontro Chelsea-Manchester City: rischio guerra legale; Maresca verso il Manchester City: il Chelsea minaccia azioni legali; Palestra, il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello di Maresca.
Contentissimo che il #Manchester City abbia deciso di puntare su Enzo #Maresca. Chiaramente l’aura acquisita da #Guardiola nella parte Blue di Manchester resta impareggiabile per chiunque, non solo perché ha vinto 20 trofei. Non è stato solamente un vin facebook
Che storia. Un allenatore che ha cambiato il calcio (e lo continuerà a fare!). Leggenda a Manchester e ovunque. #Guardiola. Auguri anche a #Maresca, un italiano che andrà a prendersi un'eredità pesantissima. #ManchesterCity x.com
Maresca simbolo del fallimento italiano: a Parma durò 14 partite, per il City è l’alter ego di GuardiolaNel 2021 Marescò si legò al Parma per 3 anni, ma in Serie B fu cacciato subito. Da quel momento ha collezionato solo successi: ora c'è il Manchester City. sport.virgilio.it
Maresca: Pronto a tornare. Futuro al City? Vedremo cosa succedeMi sento pronto per il prossimo capitolo - ha detto a Sky Sport - è la cosa più importante. Futuro al Manchester City? Ciò che conta, a prescindere dal club, è essere pronto. Ci sono poche settimane ... tuttojuve.com