A partire dal prossimo agosto, per capire il peso dell’eredità che si porta sulle spalle, a Enzo Maresca basterà inclinare leggermente la testa verso sinistra. Lì, sulla tribuna Nord dell’Etihad Stadium fresca di ampliamento, troneggia il nome di Pep Guardiola. A breve, arriverà anche una statua. È il minimo sindacale per l’uomo che ha portato a Manchester più della metà dei trofei vinti dal City in 146 anni di storia. Il lungo ed emozionante reportage di The Athletic, a firma Jacob Whitehead, cristallizza perfettamente il clima di fine impero vissuto all’Etihad nell’ultima giornata di Premier League. “I giocatori non lo sanno, ma sarò lì a controllarli”, ha scherzato Pep a fine partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Auguri a Enzo Maresca: l’ingrato compito di sopravvivere all’ingombrante statua di Guardiola

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Enzo Maresca sostituirà Pep Guardiola al Manchester CityDopo settimane di speculazioni, è stato annunciato che Enzo Maresca prenderà il posto di Pep Guardiola come allenatore del Manchester City.

Pep Guardiola lascia il Manchester City, è la fine di un’era: al suo posto Enzo MarescaPep Guardiola lascerà il Manchester City dopo aver conquistato 20 trofei con il club.

Temi più discussi: Maresca non apre al Napoli. Il mister italiano attende la decisione di Guardiola; Futuro Maresca, è scontro Chelsea-Manchester City: rischio guerra legale; Maresca verso il Manchester City: il Chelsea minaccia azioni legali; Palestra, il suo futuro potrebbe intrecciarsi con quello di Maresca.

Che storia. Un allenatore che ha cambiato il calcio (e lo continuerà a fare!). Leggenda a Manchester e ovunque. #Guardiola. Auguri anche a #Maresca, un italiano che andrà a prendersi un'eredità pesantissima. #ManchesterCity x.com

Maresca simbolo del fallimento italiano: a Parma durò 14 partite, per il City è l’alter ego di GuardiolaNel 2021 Marescò si legò al Parma per 3 anni, ma in Serie B fu cacciato subito. Da quel momento ha collezionato solo successi: ora c'è il Manchester City. sport.virgilio.it

Maresca: Pronto a tornare. Futuro al City? Vedremo cosa succedeMi sento pronto per il prossimo capitolo - ha detto a Sky Sport - è la cosa più importante. Futuro al Manchester City? Ciò che conta, a prescindere dal club, è essere pronto. Ci sono poche settimane ... tuttojuve.com