Dopo 21 anni, un giocatore torna a vincere nella ‘Buca’. La partita si è conclusa con una vittoria decisiva, grazie a interventi di grande precisione e una strategia ben studiata. Il giocatore ha mostrato determinazione e sicurezza, gestendo il cavallo con attenzione e leggendo attentamente le mosse dell’avversario. La vittoria è stata celebrata con entusiasmo, confermando la promessa fatta in precedenza.

di Laura Valdesi SIENA Grinta e parate. Lettura della mossa, poi a tutta birra gestendo però il cavallo. La voglia di vincere è come un fuoco dentro per Giovanni Atzeni. Quasi fosse un ragazzino alle prime armi costretto a dare la zampata per aprirsi le porte della Piazza. Tittia non è certo all’esordio. Sul tufo, con i suoi 11 successi, è già re dei fantini in attività. Ma la ’fame’ è identica, l’ha dimostrato portando a casa ieri l’ottavo successo per Sant’Andrea nel palio di Fucecchio, il suo secondo personale nella ’Buca’ dopo quello del 2005 in San Pierino su Fidels. Venticinque anni dopo la medesima ’fame’. Di quando faceva le prime uscite alla scuderia di Trecciolino e si lamentava per il freddo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Atzeni detta legge . Torna a vincere nella ’Buca’ dopo 21 anni: "L’avevo promesso"

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Si parla di: Atzeni detta legge . Torna a vincere nella ’Buca’ dopo 21 anni: L’avevo promesso; Tittia detta legge anche a Fucecchio: il Palio è suo.