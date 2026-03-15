Formula 1 Antonelli in lacrime dopo il trionfo nel Gp di Cina | Lo avevo promesso all’Italia

Il pilota italiano ha vinto il Gran Premio di Cina, disputato domenica 15 marzo, e ha pianto di emozione sul podio. Durante la premiazione, Antonelli ha dichiarato di aver promesso qualcosa all’Italia, esprimendo la propria gioia per il risultato. L’evento si è svolto sul circuito cinese, segnando una vittoria importante per il giovane campione.

(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Cina oggi, domenica 15 marzo, e scrive una pagina di storia dell'Italia in Formula 1. Il pilota italiano trova il primo successo in carriera, sul circuito di Shanghai e non contiene le emozioni a fine gara: "Lo avevo promesso all'Italia" le prime parole del bolognese dopo il successo. Poi, dopo la premiazione, Antonelli ha spiegato a Sky Sport le sue sensazioni: "Avevo sognato che ci sarebbe stata la possibilità e fortunatamente si è avverato. Sono al settimo cielo, questa vittoria dà gusto. Di cosa sono più orgoglioso? La partenza, perché le precedenti erano state terribili. Lo stacco non è stato male, anche se ho perso la posizione su Hamilton. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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