Kimi Antonelli a 19 anni vince il Gran Premio di Cina | L’avevo promesso all’Italia

Da ilnapolista.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A 19 anni, Kimi Antonelli ha conquistato il suo primo successo in Formula 1 vincendo il Gran Premio di Cina con una Mercedes. La gara si è svolta senza particolari incidenti e ha visto il giovane pilota salire sul gradino più alto del podio, portando a casa una vittoria significativa per la sua carriera. Antonelli ha dichiarato di aver promesso all’Italia questa vittoria.

Trionfa il pilota Mercedes, primo italiano a vincere una gara dopo Malesia 2002 con Fisichella. Secondo posto per Russell, terzo Hamilton. A 19 anni, Kimi Antonelli con la sua Mercedes vince il Gran Premio di Cina di Formula 1, per il suo primo trionfo in carriera. Non solo: è il primo pilota italiano a vincere una gara dopo Malesia 2002 con Fisichella. Secondo posto per Russell, terzo Hamilton dopo un testa a testa con Leclerc, che ha concluso la gara quarto. “L’avevo promesso all’Italia” ha dichiarato Antonelli a Sky, in lacrime, dopo la vittoria. Il classe 2006 è ora al secondo posto della classifica piloti. Aveva già stabilito un record ieri, diventando il più giovane pilota a partire in pole position. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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