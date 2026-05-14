Travolge e uccide con lo scooter una donna che attraversa sulle strisce a Bosisio | condannato per omicidio stradale

Un uomo di 77 anni è stato condannato a sette mesi di reclusione in primo grado per omicidio stradale dal Tribunale di Lecco. Il 2 luglio 2024, mentre era in sella al suo scooter, ha investito una donna che stava attraversando sulle strisce pedonali a Bosisio, provocandone la morte. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario che si è concluso con la sentenza di condanna.

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