Un uomo di circa cinquant’anni, medico dentista di Perugia, è stato investito mentre attraversava a piedi una strada che conduce al Percorso Verde. Dopo l’incidente, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno riscontrato condizioni considerate gravi. La prognosi resta riservata. L’incidente si è verificato poco dopo aver lasciato la propria auto lungo la stessa strada.

Le sue condizioni, secondo l'Ospedale di Perugia, sarebbero gravi e la prognosi resta riservata. Il bollettino medico riguarda un medico dentista perugino cinquantenne che è stato travolto mentre stava attraversando a piedi la strada che porta al Percorso Verde, dopo aver lasciato l'auto in un'area di sosta non distante dalla Facoltà di Ingegneria dell'Unipg. Il medico dentista voleva raggiungere il Percorso Verde per effettuare una camminata, sfruttando la giornata di sole dopo le ultime 40 ore all'insegna del maltempo. L'impatto con l'auto – alla guida c'era una donna – è stato molto violento, come... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Attraversa la strada e viene travolto da un'auto: dentista in prognosi riservata

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