Attraversa la piazza a Cremona e viene travolto da un'auto | Marco Cauti muore dopo 2 giorni di ricovero

Marco Cauti era stato travolto da un'auto lo scorso 20 marzo in piazza IV Novembre a Cremona. La sera di domenica 22 marzo il 49enne è deceduto. Il 76enne che lo ha investito è indagato per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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